Reggio Calabria – Confiscati beni ad imprenditore della ‘Ndrangheta

Beni per un valore di 212 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria e dallo Scico (Servizio Investigazione Criminalità Organizzata della Gdf) all'imprenditore Domenico Gallo, 65 anni, indiziato di contiguità con le cosche Piromalli e Zagari-Fazzalari della 'Ndrangheta, in esecuzione di un provvedimento richiesto dalla Dda.

Beni per 212 milioni di euro confiscati dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria e dallo Scico all'imprenditore Domenico Gallo, 65 anni, indiziato di contiguità con le cosche Piromalli e Zagari - Fazzalari della 'Ndrangheta. Oltre a disponibilità finanziarie, 13 ...

Alcuni dei beni confiscati Beni per un valore di 212 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria e dallo Scico (Servizio Investigazione Criminalità Organizzata della Gdf) all'imprenditore Domenico Gallo, 65 anni, indiziato di contiguità con le cosche Piromalli e Zagari - Fazzalari ...

Roma, 11 feb 08:54 - (Agenzia Nova) - La Guardia di finanza, su disposizione di un provvedimento richiesto dai magistrati della Dda di Reggio Calabria hanno eseguito la confisca di beni per oltre 212 ...

