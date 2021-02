Pompei: al via collaborazione con le Serpentine Galleries di Londra e con Rotary Club (2) (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il Parco Archeologico di Pompei, inoltre, ha sottoscritto una convenzione triennale con il Distretto Rotary International 2100 e il Rotary Club Pompei. L'accordo quadro che ha come oggetto la promozione del Programma Ngse (New Generation Service Exchange) del Rotary International è volto a supportare i giovani provenienti da tutto il mondo, nel loro sviluppo e crescita formativa. Il programma prevede l'organizzazione di 'Study Visits' di 30/60 giorni, come stage formativo sotto l'egida del Distretto Rotary 2100 . Il Parco Archeologico curerà i progetti didattici volti alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali, con il tutoraggio e l'accompagnamento del Rotary Club Pompei che invece ne ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il Parco Archeologico di, inoltre, ha sottoscritto una convenzione triennale con il DistrettoInternational 2100 e il. L'accordo quadro che ha come oggetto la promozione del Programma Ngse (New Generation Service Exchange) delInternational è volto a supportare i giovani provenienti da tutto il mondo, nel loro sviluppo e crescita formativa. Il programma prevede l'organizzazione di 'Study Visits' di 30/60 giorni, come stage formativo sotto l'egida del Distretto2100 . Il Parco Archeologico curerà i progetti didattici volti alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali, con il tutoraggio e l'accompagnamento delche invece ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Pompei via Pompei: scorrazzano in città a bordo di scooter, denunciati due giovani

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pompei, nel transitare in via Astolelle, hanno intimato l'alt a due ciclomotori con tre persone a bordo che stavano effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale e che, alla loro vista, ...

Pompei. Più giostrine per i bambini

...i bambini di Pompei . La scorsa settimana è partito l'allestimento delle aree giochi destinati ai più piccoli. Le prime aree di intervento riguarderanno il 'Parco del Villaggio e del Bambino' di via ...

Musei statali visitatori e introiti in picchiata

Nel 2020 persi 180 milioni di euro e in media il 75% dei visitatori, cioè 40 milioni in meno a partire da Pompei che perde l’85%, il Colosseo l’80%, l’Archeologico di Reggio Calabria il 75% e via elen ...

