Palermo, strada in salita: da Saraniti e Floriano a Silipo, è una squadra di scontenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) "Saraniti, Floriano, Santana. È il Palermo degli scontenti".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulle scelte di Roberto Boscaglia. "L’insoddisfazione in questo momento regna sovrana". Sia tra i tifosi, sia nella squadra. La sensazione perpetratasi in più occasioni nel corso di questa stagione è quella di una squadra non particolarmente convinta del sentiero che sta provando a percorrere. Un palese senso di frustrazione ed impotenza tra chi gioca e non riesce a centrare i risultati e chi il campo lo vede raramente.D'altra parte, sono diversi i calciatori che fin qui hanno trovato poco spazio. "Bocciature più o meno illustri che fanno riflettere, oltre a fare rumore, come quelle di Floriano, Martin, Lancini, Peretti, Doda ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 febbraio 2021) ", Santana. È ildegli".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulle scelte di Roberto Boscaglia. "L’insoddisfazione in questo momento regna sovrana". Sia tra i tifosi, sia nella. La sensazione perpetratasi in più occasioni nel corso di questa stagione è quella di unanon particolarmente convinta del sentiero che sta provando a percorrere. Un palese senso di frustrazione ed impotenza tra chi gioca e non riesce a centrare i risultati e chi il campo lo vede raramente.D'altra parte, sono diversi i calciatori che fin qui hanno trovato poco spazio. "Bocciature più o meno illustri che fanno riflettere, oltre a fare rumore, come quelle di, Martin, Lancini, Peretti, Doda ...

