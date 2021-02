Napoli | il retroscena | De Laurentiis abbandona lo stadio a fine primo tempo

Leggi su calcionews24

L'eliminazione in Coppa Italia ha lasciato l'amaro in bocca al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, infastidito dall'ennesima cattiva prestazione. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato la tribuna del Gewiss Stadium al termine del primo tempo della gara di Coppa Italia contro l'Atalanta. A riferirlo è Gazzetta dello Sport. De Laurentiis molto probabilmente è rimasto infastidito dall'ennesima cattiva prestazione del Napoli, che in quel momento si trovava sotto 2-0. Ad ogni modo, per quanto riguarda il futuro del tecnico Gennaro Gattuso non ci saranno decisioni prima della gara con la Juventus in programma sabato alle 18:00 al Diego Armando Maradona.