Napoli, Gattuso a rischio esonero: l'ultimatum contro la Juve, i sostituti e le reazioni del web [FOTO] (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il tecnico Gennaro Gattuso è sulla graticola. Altra sconfitta per il Napoli ed eliminazione dalla Coppa Italia, ma a preoccupare è stata principalmente la prestazione della squadra contro l'Atalanta. Gli uomini di Gasperini si sono confermati in grandissima forma e come al solito devastanti in attacco ma il Napoli è entrato in campo con un atteggiamento discutibile. Doppio vantaggio dell'Atalanta dopo appena 16 minuti grazie alle reti messe a segno da Zapata e Pessina, nella ripresa il Napoli ha riaperto la partita con Lozano e ha avuto sul piede di Osimhen il pallone del 2-2. Il gol che ha chiuso i conti è arrivato ancora con Pessina: Atalanta in finale e Napoli eliminato. Napoli, la posizione di Gattuso

