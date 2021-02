Merkel mai così in difficoltà. Ammette gli errori, alza le difese sulle varianti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella lotta alla pandemia “abbiamo fatto degli errori”: “non siamo stati abbastanza attenti e abbastanza rapidi” nel fermare le attività di fronte ai “segnali della seconda ondata e agli avvertimenti degli scienziati”. Ora che le nuove varianti del virus stanno mostrando “effetti drammatici” in altri Paesi, non possiamo commettere gli stessi errori: serve ancora “un po’ di pazienza”, il lockdown deve continuare. così la cancelliera tedesca Angela Merkel si è rivolta oggi al Bundestag per motivare la decisione, presa ieri durante un vertice Governo-Stati federali, di prorogare le chiusure nazionali fino al 7 marzo. Solo i parrucchieri potranno riaprire dal primo marzo, con rigide misure di igiene. La decisione sulla riapertura di asili e scuole primarie sarà compito dei governatori locali. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella lotta alla pandemia “abbiamo fatto degli”: “non siamo stati abbastanza attenti e abbastanza rapidi” nel fermare le attività di fronte ai “segnali della seconda ondata e agli avvertimenti degli scienziati”. Ora che le nuovedel virus stanno mostrando “effetti drammatici” in altri Paesi, non possiamo commettere gli stessi: serve ancora “un po’ di pazienza”, il lockdown deve continuare.la cancelliera tedesca Angelasi è rivolta oggi al Bundestag per motivare la decisione, presa ieri durante un vertice Governo-Stati federali, di prorogare le chiusure nazionali fino al 7 marzo. Solo i parrucchieri potranno riaprire dal primo marzo, con rigide misure di igiene. La decisione sulla riapertura di asili e scuole primarie sarà compito dei governatori locali. ...

leoberthi : RT @TwittGiorgio: Merkel mai così in difficoltà. Ammette gli errori, alza le difese sulle varianti - TwittGiorgio : Merkel mai così in difficoltà. Ammette gli errori, alza le difese sulle varianti - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Merkel mai così in difficoltà. Ammette gli errori, alza le difese sulle varianti - HuffPostItalia : Merkel mai così in difficoltà. Ammette gli errori, alza le difese sulle varianti - ValeSantarelli : @nomfup Non c’è mai la parola lockdown, quella che Macron, Merkel e Netanyahu non hanno avuto paura a pronunciare e… -