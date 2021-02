Mantero prosegue il suo percorso di archivio

Leggi su iodonna

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Difficile immaginare un luogo che contenga più di 10.000 volumi, 60.000 foulard, migliaia di disegni archiviati per tematica, carte prova, stampe su tessuto, tessuti uniti e jacquard: senz’altro un luogo pieno di colore, di storia, di attenzione. Eppure c’è, e si trova proprio nel cuore del territorio italiano celebre in tutto il mondo per la produzione di seta, a Como. L‘azienda tessileè nata lì nel 1902, è presente nel Registro delle Imprese Storiche e oggi, 119 anni dopo, segna il punto di tre acquisizioni importanti.e l’eredità di Ken Scott L’azienda ha acquisito nel 2019 l’dello stilista icona degli anni ’60 e l’ha oggi trasferito nella sua sede di Grandate. 6000 disegni originali, campioni di tessuto, carte prova, cartelle colore, 500 quadri, 1000 capi di abbigliamento, tessuti, bijoux, ...