M5S, via libera su Rousseau al governo Draghi. Di Battista stizzito: "Mi faccio da parte" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo una votazione durata circa otto ore, in cui hanno preso parte 74.537 degli iscritti a Rousseau su una base di 119.544 aventi diritto, ha vinto il sostegno a Mario Draghi premier. Il 59,3% dei votanti si è infatti espresso per il sì, mentre il restante 40,07% per il no. Durante questa consultazione gli iscritti hanno potuto votare anche tramite Rousseau X, la nuova App Open Source di Rousseau, un nuovo strumento di partecipazione attiva che l'Associazione ha voluto consegnare nelle mani dei cittadini. I paragoni con i voti per Conte premier Nel 2018, 42.274 iscritti avevano votato sì per il governo Conte I, rappresentando il 94,37% dei voti espressi. La consultazione era durata 10 ore, registrando un'affluenza del 50,47% con 44.796 votanti su ...

