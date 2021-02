Lui è peggio di me su Rai 3, gli ospiti della prima puntata (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un’inedita strana coppia è pronta a far ridere il pubblico televisivo: Giorgio Panariello e Marco Giallini sono infatti i protagonisti di Lui è peggio di me, un nuovo varietà in onda su Raitre a partire dall’11 febbraio 2021. Il programma vede i due attori lavorare insieme per la prima volta in tv, rivelando così un affiatamento tutto da ridere. Stesso Teatro, due artisti, due set opposti. La quinta dell’uno corrisponde alla quinta dell’altro, un centro palco per l e esibizioni e per i monologhi sull’attualità e sul costume del nostro Paese, una seduta per le interviste. I due protagonisti convivono loro malgrado nello stesso teatro. Entrambi sanno far ridere come pochi e sono attraversati da un graffio malinconico che li mette in connessione con il pubblico anche su temi più delicati. Ma ciascuno ha bisogno del proprio spazio, della ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Un’inedita strana coppia è pronta a far ridere il pubblico televisivo: Giorgio Panariello e Marco Giallini sono infatti i protagonisti di Lui èdi me, un nuovo varietà in onda su Raitre a partire dall’11 febbraio 2021. Il programma vede i due attori lavorare insieme per lavolta in tv, rivelando così un affiatamento tutto da ridere. Stesso Teatro, due artisti, due set opposti. La quinta dell’uno corrisponde alla quinta dell’altro, un centro palco per l e esibizioni e per i monologhi sull’attualità e sul costume del nostro Paese, una seduta per le interviste. I due protagonisti convivono loro malgrado nello stesso teatro. Entrambi sanno far ridere come pochi e sono attraversati da un graffio malinconico che li mette in connessione con il pubblico anche su temi più delicati. Ma ciascuno ha bisogno del proprio spazio,...

