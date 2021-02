Lite Agnelli-Conte | Procura Federale apre un' inchiesta

(Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – IltoreGiuseppe Chinè ha aperto un'relativa al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell'Inter durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio. Al riguardo è già stato convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi. In precedenza, il giudice sportivo Alessandro Zampone non ha sanzionato nè il presidente della Juventus Andreanè il tecnico dell'Inter Antonio, protagonisti del un litigio a distanza, con tanto di insulti, in occasione della partita in questione allo Stadium. Decretata invece una giornata di squalifica per il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic e per l'esterno bianconero Alex Sandro.(ITALPRESS).

Se il Giudice Sportivo non ha preso alcuna decisione in merito alla platealetra Conte - che ha usato parole forti alzando anche il dito medio nei confronti della tribuna - e Andreache ha offeso il tecnico nerazzurro dopo Juventus - Inter di coppa Italia, è vero ...La Gazzetta dello Sport stila di quanto accaduto trae Conte durante la partita di Coppa Italia disputatasi a Torino, tra Juve - Inter. Per il Giudice Sportivo, latrae Conte non prevede alcuna sanzione. E per la procura invece? 'Nel comunicato del Giudice Sportivo, non c'è nessun riferimento allo scontro trae Conte, ornato di gestacci e ...Nessuna decisione da parte del giudice sportivo, ma si muove la Procura della Figc in merito alla lite tra il tecnico dell'Inter Antonio Conte e il presidente della Juve Andrea Agnelli, tra dito medio ...ROMA (ITALPRESS) – Il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ha aperto un’inchiesta relativa al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell’Inter durante e al termine della gara di ritor ...