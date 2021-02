L’Europa (e l’Italia) si risvegliano. Ma sul Recovery Plan niente errori (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una luce in fondo al tunnel, dopo dodici mesi di buio pesto. C’era davvero tanta attesa per le previsioni della Commissione europea sulla crescita per il 2021. Ma anche sul conto finale del catastrofico 2020. E così, mentre i governi europei si affrettano a ultimare i piani di azione grazie ai quali ottenere i fondi del Recovery Fund (l’Italia, per la cronaca, sta formando un nuovo governo), da Bruxelles arriva qualche buona notizia, ma saldamente ancorata al pilastro del realismo. Il messaggio di fondo è incastonato in una frasetta del documento contenente le stime sul Pil dell’Ue. “Sul breve termine le prospettive per l’economia europea sembrano più deboli del previsto. Tuttavia la luce in fondo al tunnel ora è apparsa”. Da qui può ripartire L’Europa di domani. Poi ci sono i numeri, che di solito lasciano poco spazio ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una luce in fondo al tunnel, dopo dodici mesi di buio pesto. C’era davvero tanta attesa per le previsioni della Commissione europea sulla crescita per il 2021. Ma anche sul conto finale del catastrofico 2020. E così, mentre i governi europei si affrettano a ultimare i piani di azione grazie ai quali ottenere i fondi delFund (, per la cronaca, sta formando un nuovo governo), da Bruxelles arriva qualche buona notizia, ma saldamente ancorata al pilastro del realismo. Il messaggio di fondo è incastonato in una frasetta del documento contenente le stime sul Pil dell’Ue. “Sul breve termine le prospettive per l’economia europea sembrano più deboli del previsto. Tuttavia la luce in fondo al tunnel ora è apparsa”. Da qui può ripartiredi domani. Poi ci sono i numeri, che di solito lasciano poco spazio ...

matteosalvinimi : #Salvini: Se c'è una marcia nuova e in Europa una persona come Mario Draghi è capace di ridiscutere tutte le folli… - petergomezblog : Vaccini, Ursula von der Leyen cita l’Italia come esempio positivo: “Dosi al 4% della popolazione, mostra che la cam… - fattoquotidiano : Vaccini, von der Leyen loda l’esempio Italia: “Dosi al 4% della popolazione, mostra che la campagna in Europa ha pr… - VHolywat : @FabDellaValle 'A S.Siro e allo Stadium si sono visti 8 giocatori sulla linea di porta a salvare gol. E se Sanchez… - VoltItalia : RT @DavideZurlo: L'#Italia e l'#Europa devono tornare ad occuparsi attivamente del proprio vicinato, favorendo un approccio alla sicurezza… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa l’Italia Sei Nazioni, Italia nel mirino: «Non è competitiva da anni, mettiamo retrocessioni e promozioni» Corriere della Sera