La Turchia avanza in Iraq | serie di attacchi contro i curdi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Bologna, 11 feb – Nella giornata di ieri si sono verificati degli scontri su territorio nord–iracheno che hanno visto il coinvolgimento delle forze armate regolari turche e i membri della milizia Peshmerga, in quel Kurdistan iracheno il cui statuto internazionale è tutt’ora incerto. Nel combattimento – avvenuto soprattutto nell’area del monte Gara – sono morti tre dei militari di Ankara, le perdite deisono invece ancora ignote. L’evento si inserisce in una più ampiadida parte dellanel nord della Siria e dell’. Dopo la guerra nell’Artsakh – dove il supporto di Ankara si è rilevato determinante – Erdogan intende infatti usare l’esperienza e le conoscenze acquisite per conseguire nuovi obiettivi strategici nell’area. Di qui la sequenza di bombardamenti turchi che nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Turchia avanza

... a sud e a est c'è la macro area mediterranea a giocare un ruolo sostanziale in virtù dei reiterati attacchi ricevuti dalla Turchia: come è noto Erdogan avanza pretese sul gas in Grecia e a Cipro ...