Il Napoli affonda, ma Gattuso non abbandona la nave: è l’Europa League l’ultima spiaggia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Napoli perde anche in Coppa Italia e viene eliminato dall’Atalanta in semifinale, ma Gattuso non abbandona la neve e punterà tutto sull’Europa League Sono giorni di metafore “marittime” in casa Napoli. Tra la nave azzurra che sta affondando e le ultime spiagge di Gattuso, gli accostamenti alle origini marinare della città partenopea si sprecano. Gli azzurri vengono sconfitti anche dall’Atalanta, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, e perdono l’occasione per qualificarsi alla finale contro la Juventus. Un 3-1 che, vista l’andatura del primo tempo, poteva essere ben più largo. Nella prima frazione di gioco, infatti, il Napoli è stato travolto dai nerazzurri che in 20? avevano praticamente chiuso la pratica con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilperde anche in Coppa Italia e viene eliminato dall’Atalanta in semifinale, manonla neve e punterà tutto sulSono giorni di metafore “marittime” in casa. Tra laazzurra che stando e le ultime spiagge di, gli accostamenti alle origini marinare della città partenopea si sprecano. Gli azzurri vengono sconfitti anche dall’Atalanta, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, e perdono l’occasione per qualificarsi alla finale contro la Juventus. Un 3-1 che, vista l’andatura del primo tempo, poteva essere ben più largo. Nella prima frazione di gioco, infatti, ilè stato travolto dai nerazzurri che in 20? avevano praticamente chiuso la pratica con ...

Notiziedi_it : Coppa Italia: il Napoli affonda a Bergamo e manca la finale - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Coppa Italia: il Napoli affonda a Bergamo e manca la finale - FcInterNewsit : Coppa Italia, il tandem Zapata-Pessina affonda il Napoli. Non basta Lozano: l'Atalanta raggiunge la Juve in finale - pistoiasport : Pistoia affonda, poi rimonta a Napoli: Ma non basta: Marini stende la Gtg - fashion_doremi : La moda costituisce un problema tutt’altro che frivolo, perché affonda le sue radici nella religione, nella politic… -