Il Bayern Monaco è campione del mondo per club

A Doha il Bayern Monaco vince per la quarta volta nella sua storia il Mondiale per club battendo in finale il Tigres grazie alla rete di Pavard nella ripresa. Per i bavaresi è il sesto titolo stagionale eguagliando cosi il Barcellona del 2009. Bayern Monaco-Tigres 1-0: cosa è successo? Il match vede i tedeschi fare la partita, con i messicani che cercano di opporsi con la fisicità. Al 18?, i bavaresi passano in vantaggio con un diagonale preciso e potente di Kimmich, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Lewandosky che ostacola la visuale di Guzman. Al 34?, invece, è Sane' che colpisce l'incrocio dei pali dopo una ribattuta su calcio d'angolo. Nella ripresa sono ancora i bavaresi a rendersi pericolosi: Gnabry ci prova con un destro a giro da ottima posizione ma non inquadra il ...

