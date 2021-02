Formula 1: Fernando Alonso investito in bici. Radiografie in ospedale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Incidente in bicicletta per Fernando Alonso . L'ex pilota della Ferrari è stato investito nei pressi di Lugano , dove si stava allenando con la bici. Subito soccorso, Alonso sarebbe ricoverato in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Incidente incletta per. L'ex pilota della Ferrari è statonei pressi di Lugano , dove si stava allenando con la. Subito soccorso,sarebbe ricoverato in ...

SkySportF1 : Alonso, incidente in bicicletta in Svizzera: le news #SkyMotori #F1 #Formula1 - Eurosport_IT : ?? Alonso investito in Svizzera: fortunatamente è cosciente #F1 | #Alonso - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: ?? Alonso investito in Svizzera: fortunatamente è cosciente #F1 | #Alonso - realmeth37 : RT @Eurosport_IT: ?? Alonso investito in Svizzera: fortunatamente è cosciente #F1 | #Alonso - 69BadWolf46 : RT @FTraiettoria: Paura per Fernando Alonso: è stato investito durante un allenamento in bici -