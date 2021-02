Dybala si ferma in allenamento per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Paulo Dybala, attaccante della Juventus, va verso il forfait per la trasferta di Napoli di sabato 13 febbraio alle ore 18.00. L’attaccante argentino ha accusato nell’allenamento del giovedì il riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro infortunato il 10 gennaio contro il Sassuolo e non ha svolto tutta la seduta con la squadra. Dybala, 11 partite con due gol e altrettanti assist in questo campionato, sarà tenuto sotto controllo nelle prossime ore ma la sua convocazione contro il Napoli appare complicata da ipotizzare. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Paulo, attaccante della Juventus, va verso il forfait per la trasferta di Napoli di sabato 13 febbraio alle ore 18.00. L’attaccante argentino ha accusato nell’del giovedì ildelalsinistro infortunato il 10 gennaio contro il Sassuolo e non ha svolto tutta la seduta con la squadra., 11 partite con due gol e altrettanti assist in questo campionato, sarà tenuto sotto controllo nelle prossime ore ma la sua convocazione contro il Napoli appare complicata da ipotizzare. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MondoNapoli : ULTIM'ORA, Di Marzio: 'Dybala si ferma ancora! Slitta il rientro previsto contro il Napoli' -… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Allenamento terminato. Si ferma Dybala, anche Arthur dà forfait per il match contro il Napoli - apetrazzuolo : SKY - Juventus, Dybala si ferma ancora: slitta il rientro, al 90% non ci sarà contro il Napoli - juve_magazine : SKY - Juventus, Dybala si ferma ancora: slitta il rientro, al 90% non ci sarà contro il Napoli - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS - Insigne, #Dybala, Sanabria, Cristante e il patto di #Quagliarella: le novità #Bologna, stop #Orsolini: si è fermato… -