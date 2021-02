De Luca: «Servono subito misure di contenimento, o sarà esplosione di contagi» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare della necessità di controlli più stringenti per cercare di frenare l’aumento dei contagi. In particolare nel weekend, in concomitanza delle feste di San Valentino e Carnevale. «Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute. Se in questi giorni avremo le strade e le piazze nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro Paese. Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, è tornato a parlare della necessità di controlli più stringenti per cercare di frenare l’aumento dei. In particolare nel weekend, in concomitanza delle feste di San Valentino e Carnevale. «Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci didegli assembramenti da parte del Ministero della Salute. Se in questi giorni avremo le strade e le piazze nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propriadinel nostro Paese. Riteniamo urgenti e indispensabilinazionali di ...

RedazioneTvcity : Covid, De Luca: 'Servono misure straordinarie per i fine settimana' - - EmMicucci : RT @ilmessaggeroit: Covid, #Campania a rischio impennata. De Luca: «Servono urgenti misure per il weekend» - PasqualeCacace5 : Caro De Luca non devi chiudere niente anzi dobbiamo aprire di più..ma allora le vaccinazioni a ché servono..#campania - napolista : De Luca: «Servono subito misure di contenimento, o sarà esplosione di contagi» Al Ministero della Salute: «Siamo al… - statodelsud : Covid, De Luca: “Servono misure straordinarie per il weekend” -