De Laurentiis: «Dazn o Sky? Non abbiamo ancora deciso. Le strade sono infinite» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Al termine dell’assemblea di Lega Serie A, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato intercettato dai cronisti che attendevano i patron dei club di Serie A ed ha rilasciato una breve dichiarazione. La Lega ha rinviato ancora una volta la decisione sul tema dei diritti tv. «ancora non abbiamo deciso, ci vediamo la prossima settimana. abbiamo preso una strada? Le strade sono infinite. Come dice il signore?». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Al termine dell’assemblea di Lega Serie A, il presidente del Napoli, Aurelio Deè stato intercettato dai cronisti che attendevano i patron dei club di Serie A ed ha rilasciato una breve dichiarazione. La Lega ha rinviatouna volta la decisione sul tema dei diritti tv. «non, ci vediamo la prossima settimana.preso una strada? Le. Come dice il signore?». L'articolo ilNapolista.

napolista : #DeLaurentiis: «Dazn o Sky? Non abbiamo ancora deciso. Le strade sono infinite» Il presidente al termine dell’assem… - MondoNapoli : Assemblea di Lega, De Laurentiis: “Sky o Dazn? Ancora non abbiamo preso una decisione” - - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: ?? De Laurentiis dopo l’incontro in Lega con i presidenti: 'Ancora non abbiamo deciso (tra Sky e Dazn), ci vediamo la pro… - SimoneGuadagnoo : RT @MGuardasole: ?? De Laurentiis dopo l’incontro in Lega con i presidenti: 'Ancora non abbiamo deciso (tra Sky e Dazn), ci vediamo la pro… - MGuardasole : ?? De Laurentiis dopo l’incontro in Lega con i presidenti: 'Ancora non abbiamo deciso (tra Sky e Dazn), ci vediamo… -