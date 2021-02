"Compromessa dopo l'incidente e il coma, va protetta". Alessandro Meluzzi, l'inquietante teoria su Alda D'Eusanio: "Cosa ha perso" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alda D'Eusanio non doveva andare al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Adesso parla il professor Alessandro Meluzzi , che rompe il silenzio sul settimanale Nuovo. “Con l'incidente e il coma la D'Eusanio ha perso il concetto del limite e il buon senso. Nel suo caso le inibizioni sono deboli e questo facilita il passaggio all'atto agito o a quello verbale. Perciò va capita, protetta, curata”, tuona il noto psichiatra. La D'Eusanio è stata squalificata dal reality della rete ammiraglia Mediaset dopo alcune frasi che hanno lasciato a tutti senza fiato. L'ex giornalista di Rai 2 ha parlato contro Laura Pausini, che avrebbe già mosso i suoi avvocati per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)D'non doveva andare al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Adesso parla il professor, che rompe il silenzio sul settimanale Nuovo. “Con l'e illa D'hail concetto del limite e il buon senso. Nel suo caso le inibizioni sono deboli e questo facilita il passaggio all'atto agito o a quello verbale. Perciò va capita,, curata”, tuona il noto psichiatra. La D'è stata squalificata dal reality della rete ammiraglia Mediasetalcune frasi che hanno lasciato a tutti senza fiato. L'ex giornalista di Rai 2 ha parlato contro Laura Pausini, che avrebbe già mosso i suoi avvocati per le ...

