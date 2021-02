Ciao Maschio: Nunzia De Girolamo debutta su Rai1 con De Martino, De Magistris e Paolantoni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nunzia De Girolamo Se il programma lo si vede già dal promo, a occhio il nuovo «Ciao Maschio» di Nunzia De Girolamo non promette chissà che. La trasmissione, che debutterà sabato 13 febbraio in seconda serata su Rai1, si è presentata al pubblico con uno spot che in realtà anticipa ben poco e che vede come protagonista la sola conduttrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@Nunzia.deGirolamo) Nel filmato, l’ex Ministro per le Politiche Agricole (ai tempi del governo Letta) ragiona tra sé e sé davanti ad uno sfondo neutro. “Maschio! Ma che vuol dire Maschio? Deve essere forte, ma se finisce a braccio di ferro ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 febbraio 2021)DeSe il programma lo si vede già dal promo, a occhio il nuovo «» diDenon promette chissà che. La trasmissione, che debutterà sabato 13 febbraio in seconda serata su, si è presentata al pubblico con uno spot che in realtà anticipa ben poco e che vede come protagonista la sola conduttrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDe(@.de) Nel filmato, l’ex Ministro per le Politiche Agricole (ai tempi del governo Letta) ragiona tra sé e sé davanti ad uno sfondo neutro. “! Ma che vuol dire? Deve essere forte, ma se finisce a braccio di ferro ...

Drusilla_Foer : "CIAO MASCHIO" SABATO 13 FEBBRAIO (Mezzanotte circa) su RAI 1 ?? . . @RaiUno @RaiPlay @N_DeGirolamo #ciaomaschio… - p8paris : RT @N_DeGirolamo: Avete visto chi sono i primi tre ospiti di 'Ciao Maschio'? Luigi De Magistris, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni…