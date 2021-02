Camionista scomparso a Vigevano: fermati due uomini per omicidio e distruzione di cadavere. Si indaga su un debito di droga (Di giovedì 11 febbraio 2021) Due uomini di Vigevano, 43 e 31 anni, entrambi con precedenti penali, sono stati fermati la scorsa notte dai carabinieri perché sospettati di aver ucciso Filippo Incarbone, 48 anni, Camionista scomparso poco più di un mese fa nel comune in provincia di Pavia. omicidio e distruzione di cadavere le accuse a carico dei due, che sono stati interrogati dal sostituto procuratore Paolo Mazza, che conduce l’inchiesta insieme al procuratore Mario Venditti. Per chi indaga l’omicidio è legato a un “debito verosimilmente riconducibile all’acquisto di stupefacenti” e alla vicenda di un incidente stradale, causato da uno dei due fermati, ma che la vittima era stata costretta a denunciare, fingendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Duedi, 43 e 31 anni, entrambi con precedenti penali, sono statila scorsa notte dai carabinieri perché sospettati di aver ucciso Filippo Incarbone, 48 anni,poco più di un mese fa nel comune in provincia di Pavia.dile accuse a carico dei due, che sono stati interrogati dal sostituto procuratore Paolo Mazza, che conduce l’inchiesta insieme al procuratore Mario Venditti. Per chil’è legato a un “verosimilmente riconducibile all’acquisto di stupefacenti” e alla vicenda di un incidente stradale, causato da uno dei due, ma che la vittima era stata costretta a denunciare, fingendo ...

E' stato ucciso "con pugni, calci e con l'utilizzo di uno strumento da muratore comunemente denominato mazzetta" Filippo Incarbone, il muratore scomparso da Vigevano (Pavia) dall'inizio di gennaio. Lo si legge nel provvedimento di fermo a carico dei due indagati ora in carcere che poi ne avrebbero buttato il corpo nel fiume Ticino. Sono ...

Vigevano, 11 febbraio 2021 - Due pregiudicati di 43 e 31 anni residenti a Vigevano si trovano in stato di fermo come indiziati di omicidio e distruzione di cadavere in relazione alla scomparsa di ...

Due uomini di Vigevano, 43 e 31 anni, entrambi con precedenti penali, sono stati fermati la scorsa notte dai carabinieri perché sospettati di aver ucciso Filippo Incarbone, 48 anni, camionista scompar ...

Pavia, 11 feb. (LaPresse) – Sono stati fermati nella notte due uomini di 43 e 31 anni, indiziati di aver ucciso Filippo Incarbone, l’autista di camion, originario di Vigevano, in provincia di Pavia, s ...

E' stato ucciso "con pugni, calci e con l'utilizzo di uno strumento da muratore comunemente denominato mazzetta" Filippo Incarbone, il muratore scomparso da Vigevano (Pavia) dall'inizio di gennaio. Lo si legge nel provvedimento di fermo a carico dei due indagati ora in carcere che poi ne avrebbero buttato il corpo nel fiume Ticino.