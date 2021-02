giornaleradiofm : Boerci: 'Servono progetti per gestire esondazioni legate al climate change': Monza, 11 feb. - (Adnkronos) - “Allaga… - TV7Benevento : Boerci: 'Servono progetti per gestire esondazioni legate al climate change'... -

Ultime Notizie dalla rete : Boerci Servono

Adnkronos

... anche perché in Brianza abbiamo acqua di qualità che può essere bevuta, perché al livello organolettico non è inferiore a quello delle acque in bottiglia", ha aggiunto, dal 2015 alla guida ...Monza, 11 feb. - (Adnkronos) - “Allagamenti ed esondazioni legate al cambiamento climatico ci insegnano che l’acqua può rappresentare un problema, se non gestita bene, in questo parco invece diventerà ...Monza, 11 feb. - (Adnkronos) - Nascerà tra l’autunno del 2021e la primavera 2022 il Parco dell’Acqua, ultimo progetto di BrianzAcque -gestore del servizio idrico integrato nella provincia di Monza e B ...