Birkinstock | prendi una Birkin e fanne un paio di sandali…

Ultime Notizie dalla rete : Birkinstock prendi

Vanity Fair Italia

una Birkin, tagliala in decine di pezzi, trasformala in un paio di sandali Birkenstock. Il risultato sarà un nuovo modello: il(dall'unione appunto dei nomi Birkin+Birkenstock). ...una Birkin, tagliala in decine di pezzi, trasformala in un paio di sandali Birkenstock. Il risultato sarà un nuovo modello: il(dall'unione appunto dei nomi Birkin+Birkenstock). ...Il marchio del lusso mette sul piatto 4 miliardi per l’acquisto dell’azienda tedesca. La prima a lanciare la moda fu Kate Moss nel 1990 ...Per il progetto dell'agenzia di design newyorkese MSCHF, quattro borse Hermès del valore di oltre 122mila dollari sono state tagliate e trasformate in sandali. "Più che una collaborazione è una transu ...