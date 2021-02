Barcellona, questione di bilancio: Coutinho non giocherà più per “colpa” del… Liverpool (Di giovedì 11 febbraio 2021) Potrebbe essere già finita la stagione di Philippe Coutinho al Barcellona. Oltre ai problemi fisici accusati nelle scorse settimane, ci sarebbero questioni economiche dietro alla possibilità di non vedere più il brasiliano in campo con la maglia blaugrana in questa annata di calcio.Lo riporta il media spagnolo Onze che spiega che l'ex Liverpool e Inter sarebbe "vittima" dei potenziali bonus che la società catalana dovrebbe versare agli inglesi al compimento di determinante condizioni.Caso Coutinho: questione di... bilanciocaption id="attachment 1067621" align="alignnone" width="799" Coutinho (getty images)/captionDa quanto si apprende, tra Barcellona e Liverpool ballano 5 milioni di euro. Le due società hanno da tempo degli accordi che ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) Potrebbe essere già finita la stagione di Philippeal. Oltre ai problemi fisici accusati nelle scorse settimane, ci sarebbero questioni economiche dietro alla possibilità di non vedere più il brasiliano in campo con la maglia blaugrana in questa annata di calcio.Lo riporta il media spagnolo Onze che spiega che l'exe Inter sarebbe "vittima" dei potenziali bonus che la società catalana dovrebbe versare agli inglesi al compimento di determinante condizioni.Casodi...caption id="attachment 1067621" align="alignnone" width="799"(getty images)/captionDa quanto si apprende, traballano 5 milioni di euro. Le due società hanno da tempo degli accordi che ...

ItaSportPress : Barcellona, questione di bilancio: Coutinho non giocherà più per 'colpa' del... Liverpool - - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Mentre in piena crisi di governo un noto senatore di Rignano invidiava il costo del lavoro dell’Arabia Saudita, un quotidian… - MarikaSurace : @Jonkind70 @simonasiri Ma non credo c'entri Airbnb. E la questione di Barcellona è un po' più complessa, loro vorre… - infoitsport : Suarez: 'Lasciare Barcellona è stata dura. Ma è stata una questione di orgoglio' - calciomercatoit : ????? #Juventus, #Suarez parla della questione legata al passaporto e del possibile passaggio in bianconero -