Australian Open, la lite furibonda tra Fognini e Caruso – Video (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ha fatto scalpore la lite tra i due tennisti italiani. Ecco cosa ha detto Fognini a Caruso agli Australian Open 2021 I tennisti italiani protagonisti nel bene e nel male all’Australian Open 2021.Fabio Fognini e Salvatore Caruso sono stati protagonisti di una delle partite più divertenti del torneo Australiano. Il post gara è stato senza L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ha fatto scalpore latra i due tennisti italiani. Ecco cosa ha dettoagli2021 I tennisti italiani protagonisti nel bene e nel male all’2021.Fabioe Salvatoresono stati protagonisti di una delle partite più divertenti del torneoo. Il post gara è stato senza L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Eurosport_IT : CHE DERBY! ?????? Fabio Fognini batte Salvatore Caruso al super tie-break e conquista il 3° turno degli Australian Op… - SkySport : Fognini-Caruso, che lite agli Australian Open. VIDEO - Tenniscircus : Diario Australian Open-Day 4 ATP: Derby azzurro a Fognini. Medvedev, Roublev e Nadal avanti senza problemi -… - Betscannerit : Momenti di euforia a #Melbourne. ?????? - manulamanuz57 : RT @RaiNews: 'Ne hai tirate quattro uguali di c*** e non mi ha chiesto scusa. Non posso dire che hai c***?' -