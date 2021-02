Alberto Matano fuori da La Vita in Diretta: chi è che vorrebbe prendergli il posto (Di giovedì 11 febbraio 2021) In casa Rai potrebbe arrivare un piccolo ma deciso terremoto. Secondo quanto viene riferito da alcune indiscrezioni, Alberto Matano potrebbe lasciare La Vita in Diretta. A sostituirlo, ci sarebbe già pronto un nome che si è candidato proprio per questo ruolo. Alberto Matano lascia La Vita in Diretta? A parlarne, dalle pagine del settimanale Oggi, è il noto “gossipparo” Alberto Dandolo. Qui, viene infatti avanzata l’indiscrezione che Alberto Matano potrebbe non essere confermato alla guida del programma Rai. Il conduttore è in sella al rotocalco di Rai dal 2019, prima in coppia con Lorella Cuccarini con la quale è finita non in buoni rapporti, ora da solo. Anche lui però potrebbe saltare: ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) In casa Rai potrebbe arrivare un piccolo ma deciso terremoto. Secondo quanto viene riferito da alcune indiscrezioni,potrebbe lasciare Lain. A sostituirlo, ci sarebbe già pronto un nome che si è candidato proprio per questo ruolo.lascia Lain? A parlarne, dalle pagine del settimanale Oggi, è il noto “gossipparo”Dandolo. Qui, viene infatti avanzata l’indiscrezione chepotrebbe non essere confermato alla guida del programma Rai. Il conduttore è in sella al rotocalco di Rai dal 2019, prima in coppia con Lorella Cuccarini con la quale è finita non in buoni rapporti, ora da solo. Anche lui però potrebbe saltare: ...

