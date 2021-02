Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Schenee Murry-Hawkins

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il 18 giugno 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la dodicesima puntata della stagione 6 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questa circostanza si è trovato di fronte al caso di una donna che si è letteralmente rifiutata di dimagrire, arrivando al punto di ordinarsi una pizza mentre lo attendeva in ospedale (intercettata e bloccata dal dottore). Preparatevi, perché in effetti succederà di tutto.al, la protagonista, ha 27 anni, vive a Indianapolis nello stato dell’Indiana, e all’inizio del suo percorso pesa ben 302 kg. Durante i mesi ...

Ri_Ghetto : @ShootinStarRike Anche se niente supera Vite al limite, davvero mio reale programma di comfort zone - La_Giulia_87 : Certo che tra Vite al Limite, Primo Appuntamento, Federico fascion Style e 90 Giorni a fine settimana potremmo tira… - Penny73070896 : @Alteo13290542 @FebeDiCencrea La cicciona mi rammenta i casi di ' Vite a Limite ' ora capisco perché la Bellanova v… - glovdeen : vite al limite è il mio programma preferito - ahahahahdie : io che parlo di patatine del mc mentre guardo vite al limite per motivarmi a dimagrire sono una pagliaccia -

