Veev, Philip Morris International lancia la sua sigaretta elettronica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il territorio è lo stesso: prodotti senza combustione, alternative potenzialmente meno nocive al fumo tradizionale, dedicate a chi vorrebbe smettere, ma fatica a riuscirci. A chi non ha nessuna intenzione di farlo, però preferirebbe ridurre l'incidenza di un'abitudine non salutare sul suo organismo. Coerente con il suo obiettivo di un futuro senza fumo, in linea con la sua traiettoria di uscire dalla produzione di sigarette, la multinazionale Philip Morris International fa un passo ulteriore nel mercato dei prodotti di nuova generazione con Veev, la sua sigaretta elettronica. Forte già dei numeri di Iqos, il dispositivo che scalda il tabacco senza bruciarlo, già scelto in Italia da più di un milione di adulti, lancia il frutto di sei anni di ricerca e sviluppo.

