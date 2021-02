Uomini e Donne, la scelta di Sophie Godegoni: commozione in studio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In maniera inaspettata, Sophie Codegoni ha deciso di scegliere prima del previsto. La 18enne tronista milanese, che partecipa al programma di Maria De Filippi dallo scorso settembre, solo qualche giorno fa aveva annunciato di avere una lieve preferenza tra i due corteggiatori rimasti, Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Ma questa preferenza deve essere diventata schiacciante nel giro di poco, visto che nella registrazione di martedì 9 febbraio 2021 la De Filippi ha annunciato che Sophie avrebbe scelto. E un’ulteriore sorpresa è stata la scelta, ovvero Matteo Ranieri, dato per sfavorito alla vigilia. La registrazione di Uomini e Donne con la scelta di Sophie La registrazione è cominciata l’entrata dei tre protagonisti, chiamati ovviamente da Maria De Filippi. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In maniera inaspettata,Codegoni ha deciso di scegliere prima del previsto. La 18enne tronista milanese, che partecipa al programma di Maria De Filippi dallo scorso settembre, solo qualche giorno fa aveva annunciato di avere una lieve preferenza tra i due corteggiatori rimasti, Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Ma questa preferenza deve essere diventata schiacciante nel giro di poco, visto che nella registrazione di martedì 9 febbraio 2021 la De Filippi ha annunciato cheavrebbe scelto. E un’ulteriore sorpresa è stata la, ovvero Matteo Ranieri, dato per sfavorito alla vigilia. La registrazione dicon ladiLa registrazione è cominciata l’entrata dei tre protagonisti, chiamati ovviamente da Maria De Filippi. ...

