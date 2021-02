Uomini e donne: GEMMA e NICOLA oggi, stima e affetto ci sono ancora! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) GEMMA Galgani è senza dubbio la dama più famosa e chiacchierata di Uomini e donne, presente nel salotto di Maria De Filippi ininterrottamente dal 2010. Una partecipazione stabile e duratura nel programma di Canale 5, che l’ha incoronata regina del pomeriggio di Mediaset. GEMMA negli scorsi mesi è stata protagonista di un intrigante love story che ha visto protagonista il giovane e affascinante ufficiale della Marina Militare NICOLA Vivarelli, conosciuto anche con lo pseudonimo di Sirius. Il ragazzo durante il lockdown dello scorso inverno ha corteggiato la Galgani con l’ausilio di parole dolci e poesie, riuscendo a entrare in breve tempo nel cuore della signora piemontese. Ora, sulle colonne di Uomini e donne Magazine, il corteggiatore fortemarmino ha raccontato di ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Galgani è senza dubbio la dama più famosa e chiacchierata di, presente nel salotto di Maria De Filippi ininterrottamente dal 2010. Una partecipazione stabile e duratura nel programma di Canale 5, che l’ha incoronata regina del pomeriggio di Mediaset.negli scorsi mesi è stata protagonista di un intrigante love story che ha visto protagonista il giovane e affascinante ufficiale della Marina MilitareVivarelli, conosciuto anche con lo pseudonimo di Sirius. Il ragazzo durante il lockdown dello scorso inverno ha corteggiato la Galgani con l’ausilio di parole dolci e poesie, riuscendo a entrare in breve tempo nel cuore della signora piemontese. Ora, sulle colonne diMagazine, il corteggiatore fortemarmino ha raccontato di ...

