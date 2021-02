Uomini e Donne 10 febbraio | le anticipazioni di oggi del Trono Classico e del Trono Over

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)è il grande giorno, Davide Donadei sceglie. Il tronista diè arrivato al fatidico giorno in cui sceglierà una delle due corteggiatrici. Scenderanno i petali rosa nello studio del dating show di Canale 5. Secondo le, mercoledì 10, Davide uscirà dallo studio con una tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. La scelta è ormai nota – è stata registrata giorni fa – mapotremo assistere alla reazione delle due ragazze e soprattutto al modo in cui il tronista annuncerà la sua scelta. La corteggiatrice “rifiutata” uscirà dallo studio in lacrime, quella scelta, invece, dirà sì alla proposta del giovane di iniziare una storia lontani dalle telecamere. “È finito un percorso in cui una delle due, vuoi o non vuoi, la devi lasciare. ...