Tour de la Provence 2021: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Trentin, Ciccone e Aru (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Archiviato l’Etoile de Bessèges, è tempo di involarsi verso un’altra breve corsa a tappe: il Tour de la Provence, che andrà in scena da domani, giovedì 11 febbraio, fino a domenica 14. Quattro frazioni da Aubagne a Salon de Provence, per un totale di 667 chilometri lungo percorsi per niente scontati, nervosi, mai banali, tra cui spicca su tutti l’arrivo in quota al Mont Ventoux. E il parterre dei 140 corridori al via è davvero ricco e promettente. Lo spettacolo è assicurato. Presenti in corsa ben sedici italiani, tra cui Fabio Aru (Qhubeka Assos), al suo debutto stagionale e soprattutto con la sua nuova squadra. Sarà da scoprire la condizione del sardo in questa sua nuova avventura sudafricana. Abbiamo dunque Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), anche lui alla sua prima gara del 2021, con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Archiviato l’Etoile de Bessèges, è tempo di involarsi verso un’altra breve corsa a tappe: ilde la, che andrà in scena da domani, giovedì 11 febbraio, fino a domenica 14. Quattro frazioni da Aubagne a Salon de, per un totale di 667 chilometri lungo percorsi per niente scontati, nervosi, mai banali, tra cui spicca su tutti l’arrivo in quota al Mont Ventoux. E il parterre dei 140 corridori al via è davvero ricco e promettente. Lo spettacolo è assicurato.in corsa ben sedici italiani, tra cui Fabio Aru (Qhubeka Assos), al suo debutto stagionale e soprattutto con la sua nuova squadra. Sarà da scoprire la condizione del sardo in questa sua nuova avventura sudafricana. Abbiamo dunque Giulio(Trek-Segafredo), anche lui alla sua prima gara del, con ...

MichGPS : #TDLP2021 è in calendario dall’11 al 14 Febbraio 2021. 19 sono le squadre al via tra cui 13 sono World Team. 4 tapp… - bikechannel_ : ???? Tour de la Provence, al via tantissimi big tra cui il campione del mondo #Alaphilippe. Le nostre news vi aspett… - jovitwiter : RT @SpazioCiclismo: Tour de la Provence 2021, gli uomini della Astana per l’esordio di Vlasov e Lutsenko - SpazioCiclismo : Tour de la Provence 2021, gli uomini della Astana per l’esordio di Vlasov e Lutsenko - zazoomblog : Tour de la Provence 2021: il percorso e le tappe. 4 giorni di gara da Aubagne a Salon de Provence. C’è il Mont Vent… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour Provence Evenepoel, caduto al "Lombardia", pronto a riprendere gli allenamenti. Ballerini al Tour de Provence

Il 26enne canturino fra due giorni sarà infatti al via al Tour de la Provence, in Francia, competizione a tappe che è in calendario dall'11 al 14 febbraio. Al suo fianco, tra gli altri, ci sarà anche ...

In Provenza si rivede l'arcobaleno: Alaphilippe pronto al debutto

Ora quel momento sta arrivando: il 28enne francese della Deceuninck - Quick Step è pronto al debutto al Tour de la Provence, 4 tappe da giovedì a domenica che prevedono sabato anche la scalata al ...

Anteprima Tour de la Provence 2021 Mondiali.net Tour de la Provence 2021: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Trentin, Ciccone e Aru

Archiviato l'Etoile de Bessèges, è tempo di involarsi verso un'altra breve corsa a tappe: il Tour de la Provence, che andrà in scena da domani, giovedì 11 febbraio, fino a domenica 14. Quattro frazion ...

In Provenza si rivede l’arcobaleno: Alaphilippe pronto al debutto

L’ultima immagine ‘agonistica’ di Julian Alaphilippe non è stata delle più felici. Tutt’altro. Il 18 ottobre scorso, al Giro delle Fiandre, il campione del Mondo aveva clamorosamente sbattuto contro u ...

Il 26enne canturino fra due giorni sarà infatti al via alde la, in Francia, competizione a tappe che è in calendario dall'11 al 14 febbraio. Al suo fianco, tra gli altri, ci sarà anche ...Ora quel momento sta arrivando: il 28enne francese della Deceuninck - Quick Step è pronto al debutto alde la, 4 tappe da giovedì a domenica che prevedono sabato anche la scalata al ...Archiviato l'Etoile de Bessèges, è tempo di involarsi verso un'altra breve corsa a tappe: il Tour de la Provence, che andrà in scena da domani, giovedì 11 febbraio, fino a domenica 14. Quattro frazion ...L’ultima immagine ‘agonistica’ di Julian Alaphilippe non è stata delle più felici. Tutt’altro. Il 18 ottobre scorso, al Giro delle Fiandre, il campione del Mondo aveva clamorosamente sbattuto contro u ...