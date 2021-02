Sci, dal 15 aperti gli impianti lombardi con presenze calmierate (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ogni comprensorio sciistico dovrà comunicare a Regione e alle Ats gli impianti aperti la portata oraria dei singoli impianti oltre che complessiva e non solo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ogni comprensorio sciistico dovrà comunicare a Regione e alle Ats glila portata oraria dei singolioltre che complessiva e non solo Segui su affaritaliani.it

MediasetTgcom24 : Dal 15 febbraio impianti di sci aperti in Lombardia #coronavirusitalia - Ettore_Rosato : Forza alle nostre atlete e atleti ai mondiali di sci di #Cortina. Occasione per mostrare al mondo la bellezza delle… - TgLa7 : #Covid: da Cts via libera allo sci dal 15/2 in Regioni gialle - UnioneSarda : #Lombardia, dal 15 riaprono gli impianti sciistici #sci - AnnaNigra : RT @TgrPiemonte: Confermata in #Piemonte la riapertura degli #impianti da sci a partire dal 15 febbraio, ma solo in zona gialla e con una c… -