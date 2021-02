Salvini ha razzolato bene ma… La versione di Ippolito

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mancano poche ore, forse qualche giorno, e Mario Draghi salirà al Quirinale per il giuramento che darà vita al primo grande governo di conciliazione nazionale dopo la fine del Tripartito. Si tratta di un evento storico, unico, positivo, straordinario, perfettamente giustificato e reso opportuno dall’assoluta eccezionalità della situazione pandemica ed economica presente. Nessuno deve restare stupito che le forze politiche abbiano dovuto compiere delle vere e proprie giravolte. Non vi è altro che convenienza per tutti noi nel sapere che i politici hanno a cuore ildella nazione in un momento in cui tanta sofferenza e morte circola tra le persone. Tutto questo è certo senza bisogno di entrare nel merito delle oggettive ed indubbie qualità del presidente del Consiglio incaricato, virtù, tra l’altro, note e ampiamente riconosciute in tutto il mondo. L’aspetto più ...