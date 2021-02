Rainbow Six Quarantine e Far Cry 6 sono programmati per uscire quest'anno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Ubisoft, sia Rainbow Six Quarantine che Far Cry 6 arriveranno entro quest'anno. Entrambi i giochi erano stati precedentemente rinviati nell'ottobre dello scorso anno, ad un periodo tra aprile 2021 e marzo 2022: ora la finestra di lancio si è assottigliata ed i due giochi dovrebbero uscire prima del 30 settembre. Sfortunatamente, Ubisoft non ha parlato molto di Rainbow Six Quarantine, e in generale non ha condiviso nessun dettaglio sui nuovi giochi che arriveranno prossimamente. All'editore, tuttavia, è stato chiesto direttamente se il nome del gioco risulta essere problematico e se lo studio di sviluppo deciderà di cambiarlo prossimamente. Yves Guillemot ha dichiarato che la società ci sta ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Ubisoft, siaSixche Far Cry 6 arriverentro. Entrambi i giochi erano stati precedentemente rinviati nell'ottobre dello scorso, ad un periodo tra aprile 2021 e marzo 2022: ora la finestra di lancio si è assottigliata ed i due giochi dovrebberoprima del 30 settembre. Sfortunatamente, Ubisoft non ha parlato molto diSix, e in generale non ha condiviso nessun dettaglio sui nuovi giochi che arriverprossimamente. All'editore, tuttavia, è stato chiesto direttamente se il nome del gioco risulta essere problematico e se lo studio di sviluppo deciderà di cambiarlo prossimamente. Yves Guillemot ha dichiarato che la società ci sta ...

