PS5 riceverà i giochi Bethesda? Microsoft prevede di unire ZeniMax in una nuova sussidiaria chiamata ' Vault'

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un nuovo documento ha rivelato cheacquisiràsotto unache chiamerà '' e che la società madreMedia sarà fusa in, piuttosto che direttamente in. Il documento, che può essere completamente visualizzato online, è una notifica prima che l'UE autorizzi la fusione trae afferma che il colosso di Redmond avrà il "controllo esclusivo" dell'intera. La concentrazione di queste due società avverrà attraverso "una fusione in base alla quale una filialedicreazione ("") sarà fusa con e in". In breve, questo significa che ...