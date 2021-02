Pensioni sempre più magre | come farsi una rendita integrativa

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un calo dell’8,9% in 12 mesi. E’ l’andamento del prodotto interno lordo (pil) italiano nel 2020, nell’anno della tragica pandemia del Covid-19. La flessione, certificata pochi giorni fa dai dati preliminari dell’Istat, è superiore di due punti alla media europea (-6,8%). Forse molti italiani non lo sanno ma, oltre ad avere evidenti effetti di breve termine, il crollo del pil lascerà il segno anche nel medio e lungo periodo, quando molti nostri connazionali si ritireranno dal lavoro. Una flessione del pil, infatti, significa che nei decenni a venire ci saranno ancheun po’ piùdel previsto. Già, perché gli assegni previdenziali pubblici, quelli erogati dall’Inps, vengono calcolati da diversi anni con il cosiddetto metodo contributivo, cioè in proporzione alla quantità di contributi versati da ogni lavoratore nel corso di tutta la carriera ...

se la deduzione non sia già stata effettuata dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta. Si ... Sul talicorrisposte ai beneficiari residenti in Francia l'Inps dovrebbe, pertanto, ...
I prestiti INPS per pensionati permettono ai titolari di pensione di poter fare richiesta di un prestito a banche ed enti accreditati. In queste righe saranno analizzate le diverse tipologie di presti ...
I contribuenti non residenti Schumacker invece possono determinare il reddito come i residenti, deducendo l'assegno di mantenimento.