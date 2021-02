Paris Hilton, dichiarazioni choc sugli abusi subiti in collegio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Paris Hilton sarebbe tornata a parlare degli abusi subiti, quando era solo una ragazzina, nel collegio Provo Canyon, nello Utah. collegio dove Paris è stata per circa un anno nel lontano 1997. Perché? Secondo quanto riportato da Fanpage, la testimonianza dell’ereditiera sarebbe indispensabile per la Commissione Senatoriale Giustizia dello stato dello Utah, che starebbe ridisegnando gli standard di comportamento e le misure di controllo per tutti i centri di riabilitazione del territorio. Una testimonianza piena di sofferenza, che Paris Hilton avrebbe rilasciato fra le lacrime: Io sono una persona sopravvissuta all’abuso delle istituzioni. Se oggi parlo è solo a difesa di centinaia di ragazzi detenuti in strutture di ... Leggi su trendit (Di mercoledì 10 febbraio 2021)sarebbe tornata a parlare degli, quando era solo una ragazzina, nelProvo Canyon, nello Utah.doveè stata per circa un anno nel lontano 1997. Perché? Secondo quanto riportato da Fanpage, la testimonianza dell’ereditiera sarebbe indispensabile per la Commissione Senatoriale Giustizia dello stato dello Utah, che starebbe ridisegnando gli standard di comportamento e le misure di controllo per tutti i centri di riabilitazione del territorio. Una testimonianza piena di sofferenza, cheavrebbe rilasciato fra le lacrime: Io sono una persona sopravvissuta all’abuso delle istituzioni. Se oggi parlo è solo a difesa di centinaia di ragazzi detenuti in strutture di ...

