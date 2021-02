sportli26181512 : 'Neymar ha perso la testa per Chiara Nasti, cognata di Bonifazi': A lanciare lo scoop il settimanale Chi, che parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar perso

Gossip e Tv

...- La prossima fidanzata disarà italiana? Forse. Stando a quanto si legge sull'ultimo numero della rivista Chi, il campione del Paris Saint - Germain e della nazionale brasiliana avrebbe...Una chicca di gossip interessante, quella che vede protagonista il campione del PSG e la nota fashion blogger ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi; quest'ultima pare non voglia cedere al ...A lanciare lo scoop il settimanale Chi, che parla di numerosi tentativi da parte del calciatore per conquistare la web influencer napoletana ...Una chicca di gossip interessante, quella che vede protagonista il campione del PSG e la nota fashion blogger ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi; quest'ultima pare non voglia cedere al corteggiament ...