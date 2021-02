Napoli | occasione per Osimhen | titolare contro l’Atalanta

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Victortornerà tra i titolari nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: alla ricerca del gol e della forma migliore Victortornerà nell’11. Il centravanti delsi riprenderà il posto al centro dell’attacco e proverà a marchiare la semifinale con il suo primo gol in Coppa Italia.è alla ricerca della forma migliore dopo lo stop per l’infortunio alla spalla e per il Covid. Può rinascere in una gara davvero importante. Leggi su Calcionews24.com

Victor Osimhen tornerà tra i titolari nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta: alla ricerca del gol e della forma migliore...