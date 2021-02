Nantes, Domenech ad un passo dall’esonero (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Era stato ingaggiato per sostituire Christian Gorcuff e dare slancio alla squadra. Ma l’avventura di Raymond Domenech sula pachina del Nantes potrebbe essere finita dopo appena due mesi. Secondo quanto riporta TeleNantes, l’ex Ct della Nazionale francese potrebbe essere esonerato nelle prossime ore. Domenech era tornato in panchina dopo un’assenza di circa dieci anni. Nel corso della sua esperienza in panchina, il Nantes ha ottenuto solamente quattro punti in sette partite. Troppo pochi per una salvezza che si fa sempre più in salita. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Era stato ingaggiato per sostituire Christian Gorcuff e dare slancio alla squadra. Ma l’avventura di Raymondsula pachina delpotrebbe essere finita dopo appena due mesi. Secondo quanto riporta Tele, l’ex Ct della Nazionale francese potrebbe essere esonerato nelle prossime ore.era tornato in panchina dopo un’assenza di circa dieci anni. Nel corso della sua esperienza in panchina, ilha ottenuto solamente quattro punti in sette partite. Troppo pochi per una salvezza che si fa sempre più in salita. SportFace.

