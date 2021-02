Montagna | ordinanza Fontana | da lunedì in Lombardia si torna a sciare

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) MILANO – Ora e’ ufficiale: i cittadini lombardi potranno tornare a sciare a partire da lunedi’ 15 febbraio. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha infatti firmato l’ordinanza con cui a decorrere dal prossimo lunedi’ e fino a mercoledi’ 31 marzo 2021, “con esclusione dei giorni in cui alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all’articolo 2 o 3 del Dpcm 14 gennaio 2021”, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali.

foto Adam Derewecki da Pixabay Con la firma da parte del presidente Attilio Fontana dell'Regionale che prevede la riapertura degli impianti di risalita agli sportivi amatoriali, ...diEsigenze di monitoraggio L'prevede inoltre che 'al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ...Riaprono gli impianti sciistici: l’ordinanza. L’utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle ‘Linee guida per l’utilizzo degli impianti ...Con la firma da parte del presidente Attilio Fontana dell’Ordinanza Regionale che prevede la riapertura degli impianti di risalita agli sportivi amatoriali, parte ufficialmente in Lombardia dal 15 feb ...