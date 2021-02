Mazzone: «Pirlo? Feci così con lui» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Carlo Mazzone parla di Andrea Pirlo e racconta un aneddoto che risale ai tempi del Brescia. Ecco le sue dichiarazioni Carlo Mazzone, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, ha parlato di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24 «Dissi ad Andrea di provare a spostarsi un po’ più indietro. Andrea stesso aveva qualche dubbio, ma non ne volli sapere e gli chiesi farmi sapere alla fine. Terminata la partita, si avvicinò per confermarmi che si era trovato benissimo. “A posto, da adesso cominci a stare lì”, gli risposi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Carloparla di Andreae racconta un aneddoto che risale ai tempi del Brescia. Ecco le sue dichiarazioni Carlo, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, ha parlato di Andrea, tecnico della Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24 «Dissi ad Andrea di provare a spostarsi un po’ più indietro. Andrea stesso aveva qualche dubbio, ma non ne volli sapere e gli chiesi farmi sapere alla fine. Terminata la partita, si avvicinò per confermarmi che si era trovato benissimo. “A posto, da adesso cominci a stare lì”, gli risposi». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Mazzone e il retroscena: «Feci così con Pirlo. Per lui già un grande traguardo» - - vale_dellacasa : Su #GrandHotelCalciomercato, raccontare #Pirlo con la voce di #Mazzone. Una cosa bella ?? @DiMarzio - hbk_89 : RT @DiMarzio: “#Pirlo? Ve lo racconto a #Brescia”. #Mazzone e quei ricordi sull’Andrea giocatore… e non solo. L’intervista - DiMarzio : “#Pirlo? Ve lo racconto a #Brescia”. #Mazzone e quei ricordi sull’Andrea giocatore… e non solo. L’intervista - Bianca34874951 : RT @stevevicrn: Pirlo più che un supplente è un’autista eccezionale, ha parcheggiato il pullman davanti la porta di Buffon in maniera perfe… -