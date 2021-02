Lotus Elise ed Exige | ecco le Final Edition

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Leedsono pronte alla pensione. Dopo aver annunciato i piani per il futuro, la Casa britannica da sempre specializzata in sportive leggere ed essenziali, ha presentato le seriei delle due berlinette. Le nuoveedsono una vera e propria gamma di cinque modelli - più potenti e con specifiche tecniche di alto livello - che celebrano la carriera di due auto che sono rimaste sul mercato rispettivamente per 25 e 21 anni. Le colorazioni di questesono nuove ed esclusive, così come i badge personalizzati e i cerchi in lega. Anche i nomi sono inediti:Sport 240,Cup 250,...

