L’impatto improvviso con la sua auto | Leo non ce l’ha fatta | è morto a 25 anni

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tragico incidente nella serata di ieri 10 febbraio. Un ragazzo di 25ha perso la vita dopo essere finito con la suacontro un muro. Leo Wolfango, questo il nome della vittima, ha lottato per ora prima di arrendersi in una sala del pronto soccorso a causa delle gravissime ferite riportate. La tragedia si è consumata in via Nettunese, nel territorio di competenza del Comune di Aprilia. Secondo le prime informazioni il giovane sarebbe uscito fuori strada intorno alle 4 di notte dopo aver preso con le ruote un istrice che attraversava la strada, andando poi a schiantarsi contro l’albero. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi. Oltre al 118, sul posto una pattuglia dei carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco che hanno lottato per estrarre il corpo del giovane dalla Lancia Y su cui viaggiava. Continua dopo la foto Tremenda la scena che ...