Lega, Salvini cerca aiuto da Berlusconi: deve entrare nel Ppe (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – Come si dice? ‘Fatto 30 facciamo 31’. Dopo l’inversione a ‘EU’, scoprendosi super tifoso dell’Europa e portando la Lega dentro al nuovo Governo Draghi, Matteo Salvini non perde l’attimo e si prepara alla nuova rivoluzione: abbandonare gli alleati sovranisti europei, ormai fuori fase e inservibili, e chiedere l’adesione al Partito popolare. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – Come si dice? ‘Fatto 30 facciamo 31’. Dopo l’inversione a ‘EU’, scoprendosi super tifoso dell’Europa e portando la Lega dentro al nuovo Governo Draghi, Matteo Salvini non perde l’attimo e si prepara alla nuova rivoluzione: abbandonare gli alleati sovranisti europei, ormai fuori fase e inservibili, e chiedere l’adesione al Partito popolare.

