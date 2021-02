L’Amore Strappato in replica | il cast

Leggi su ascoltitv

E' Sabrina Ferilli a guidare ilde, la miniserie che Canale 5dal 10 febbraio 2021. L'attrice è infatti protagonista del racconto, tratto da una storia realmente accaduta. Oltre a lei, numerosi altri attori che portano in tv un racconto di una famiglia la cui vita cambia dopo un'infamante accusa.: Sabrina Ferilli è Rosa Rosa è la moglie di Rocco (Enzo Decaro) e madre di Ivan (Christian Monaldi) ed Arianna (Elena Minichiello). Donna forte e determinata, ma anche affettuosa, nel momento in cui le autorità le portano via la figlia, capisce che la sua vita cambierà totalmente. Si impegna esclusivamente per riavere la figlia, dimostrando l'innocenza del marito, a cui sta sempre accanto.