Juventus-Inter, Tardelli: "Purtroppo non hanno tenuto Hakimi", tifosi nerazzurri infuriati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rabbia dei tifosi dell'Inter per una frase sfuggita a Marco Tardelli nell'Intervallo del match contro la Juventus valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L'ex centrocampista, campione del mondo 1982 e bandiera bianconera nonostante abbia giocato anche per i nerazzurri, ha fatto infuriare i tifosi dell'Inter per via di una frase sfuggita all'Intervallo: "Purtroppo non hanno tenuto Hakimi", parlando delle difficoltà sulla corsia di sinistra della Juventus. Subito dopo si è corretto aggiungendo "Purtroppo per i bianconeri", ma i social non hanno gradito.

