Il dito medio di Conte ad Agnelli, che lo insulta. Saltano i nervi alla fine di Juve-Inter – Il video (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Che tra i due non corresse buon sangue era risaputo. Il rifiuto di Agnelli per far tornare Conte sulla panchina bianconera, e il passaggio di quest'ultimo ai rivali dell'Inter, hanno fatto il resto. Dopo il triplice fischio della semifinale di ritorno di Coppa Italia allo Juventus Stadium, infatti, Antonio Conto ha fatto il gesto del dito medio al suo ex-presidente. Dalle ricostruzioni dell'accaduto, l'allenatore avrebbe reagito dopo essere stato insultato per tutta la gara dalla panchina della Juventus. Di certo c'è che è finito un idillio che portò proprio con Conte al ciclo di vittorie Juventine in Serie-A.

