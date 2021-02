Governo: incontro Berlusconi-Salvini, 'sostegno a Draghi con responsabilità e senza veti' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Lungo e cordiale" colloquio tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Villa Grande, la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia. I due leader -si legge in una nota- si sono confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Salvini e Berlusconi hanno ribadito "la ferma volontà di dare un contributo, con senso di responsabilità e senza porre alcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Lungo e cordiale" colloquio tra Matteoe Silvioa Villa Grande, la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia. I due leader -si legge in una nota- si sono confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate al presidente del Consiglio incaricato Mariohanno ribadito "la ferma volontà di dare un contributo, con senso diporre alcun veto, per risollevare il Paese da una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale".

